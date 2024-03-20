Во Владимире подготовят проект планировки территории возле семязинского аэродрома. Глава Владимира уже подписал постановление с указанием разработать соответствующую документацию.

Во Владимире подготовят проект планировки территории возле семязинского аэродрома. Глава Владимира уже подписал постановление с указанием разработать соответствующую документацию. Согласно техзаданию, размещенному на официальном сайте муниципальных властей, предполагается, что проектируемая площадь – 422 гектара. С северной стороны она будет упираться в реку Содышка и сады деревни Верхнее Сельцо, с востока – в дорогу на аэродром