В честь Международного Дня клиента специалисты офиса подготовили беспроигрышную лотерею.

19 марта посетителей центрального офиса «ЭнергосбыТ Плюс» на ул. Мира во Владимире ждал приятный сюрприз. В честь Международного Дня клиента специалисты офиса подготовили беспроигрышную лотерею. Клиентов знакомили с возможностями Личного кабинета, рассказывали о преимуществах электронных квитанций и предлагали случайным образом выбрать один из сувениров: брелки, шопперы, посевные открытки, фонарики и многое другое. К примеру, жительница Владимира Антонина стала обладательницей флешки: «Очень здорово. Приятно, что сегодня все так удачно сложилось и все свои вопросы быстро решила и еще подарок получила. Спасибо».Международный День клиента – отличная возможность поблагодарить ответственных плательщиков и напомнить о дистанционных сервисах компании, а также получить обратную связь. На сегодняшний день более 203 тысяч клиентов Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» зарегистрированы в Личном кабинете и имеют возможность оплачивать счета без комиссии, передавать показания, а также получать и хранить квитанции в электронном виде.Обращаем внимание, что дистанционные сервисы не только служат для удобства клиентов, но и позволяют отказаться от бумаги и внести вклад в сохранение лесов. «ЭнергосбыТ Плюс» заботится о природе и благодарит клиентов, которые сделали выбор в пользу электронного платежного документа.СправкаАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания Группы «Т Плюс», состоящая из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания».Количество клиентов (домохозяйств), получающих от компании платежные документы, - около 7 млн, количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, - около 180 тыс. Всего в зонах обслуживания «Т Плюс» проживает около 16 млн человек.«ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компании жителя или предприятия.Реклама.