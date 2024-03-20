Минздрав Владимирской области сообщил, что в Вязниковском районе в тяжелом состоянии...

Минздрав Владимирской области сообщил, что в Вязниковском районе в тяжелом состоянии госпитализирован подросток.Как стало известно, 16 марта 17-летний юноша, которого жестоко избили в Никологорах, поступил в ЦГБ города Коврова.На данный момент его состояние оценивается как стабильно тяжелое.Врачи Ковровской больницы провели телемедицинскую консультацию с коллегами из Областной детской клинической больницы.Уточняется, что вся необходимая медицинская помощь пациенту оказывается.21 марта подростка планируют эвакуировать в ОДКБ.Вязниковской межрайонной прокуратурой проводится проверка по факту нарушения прав несовершеннолетнего. В пресс-службе информируют:"Установлено, что днём 16.03.2024 трое жителей п.Никологоры, двое из которых несовершеннолетние, похитили семнадцатилетнего знакомого, которого неоднократно подвергали избиению. По указанному факту Вязниковским МСО СУ СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по п «а», «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека), расследование которого находится на контроле прокуратуры региона".Фото: freepik.com