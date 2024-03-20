На старейшем рынке Владимира ведутся работы по благоустройству павильонов и прилегающей...

На старейшем рынке Владимира ведутся работы по благоустройству павильонов и прилегающей территории.Речь идет про Владимирский центральный рынок на улице Батурина. В пресс-службе администрации Владимира информируют, что в прошлом году он отметил свое 90-летие. И в данный момент продолжаются работы по благоустройству павильонов и прилегающей территории.Уточняется, что главной задачей и генеральной концепцией реновации торгового объекта стало создание удобных и доступных мест, где фермеры и ремесленники, производители продукции из Владимирской области (и других регионов России) могли предлагать горожанам свои товары без посредников.К настоящему времени практически полностью завершены работы в основном торговом павильоне рынка: проведен ремонт стен и крыши, установлено новое холодильное оборудование, витрины, солнцезащитные пленки на окна, напольное покрытие и пр.Сейчас запущен процесс ремонта второго здания. В дальнейшем пройдет реставрация фасадов и обустройство дополнительного въезда на территорию рынка со стороны улицы Десятого октября.В ближайшие дни начнется реконструкция открытой территории рынка, после которой к весеннему сезону на торговой площади появятся новые индивидуальные конструкции под размещение товаров сельхозпроизводителей — саженцев, семян, овощей и фруктов.Фото: https://www.vladimir-city.ru/