Об этом предупредили представители городской администрации в своём телеграм-канале.

Завтра, 21 марта, на проезжей части около дома №46 по улице Горького «Владимирводоканал» будет проводить ремонтные работы. Об этом предупредили представители городской администрации в своём телеграм-канале.Сотрудники предприятия предупреждают, что возможно временное снижение параметров водоснабжения. Также с 9:00 до 16:00 часть дороги будет перекрыта. «Владимирводоканал» приносит свои извинения за предоставленные неудобства.