Народные приметы на 21 марта. Почему в день Вербоносицы нельзя бросать деньги в копилку? В...

Народные приметы на 21 марта. Почему в день Вербоносицы нельзя бросать деньги в копилку?В четверг, 21 марта 2024 года, православные совершают празднование в честь Курской-Коренной иконы Божией Матери "Знамение", а также вспоминают восемь святых.Особо чтят преподобных Лазаря и Афанасия Мурманских. Это святые Русского Севера, совершавшие духовные монашеские подвиги в Олонецкой обители в разные века.В народе этот день получил название Вербоносица, так как к этому времени распускается верба. Ее ветки приносили в дом: считалось, что она изгоняет из дома всякую тяжесть — бытовые неполадки, ссоры и болезни.Другое название праздника — Весенний солнцеворот. Связано это с тем, что 21 марта световой день становился равен ночи.Что можно и нельзя делать в день Вербоносицы?- Рекомендуется принести в дом вербу. Наши предки верили, что она заберет из дома плохую энергетику. А если дать ребенку подержать ветку — он будет расти здоровый и смышленый. При этом сажать вербу в землю нельзя — могут настичь неприятности.- Нежелательно ложиться спать позднее полуночи. Считается, что тот, кто запрет нарушит, - заберет с собой в «длинные дни» все неприятности и старые проблемы, которые были решены ранее.- На Вербоносицу старались встречаться с родными и близкими, чтобы дружно провести время.- Не стоит бросать деньги в копилку. Согласно приметам, придётся потратить их в ближайшее время, а также велика вероятность еще и взять в долг.Погодные приметы на 21 марта:- Туманы в этот день предвещают заморозки.- Небо высокое и облака плывут быстро? Значит, ожидается комфортная ясная погода.- Много звезд на небе видно - к перемене погоды.- Если прилетели жаворонки, то весна будут тёплой.Фото: freepik.com; Fusion Brain, платформа для генерации изображений