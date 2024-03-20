«Обмен опытом»: делегация из Судака посетила владимирскую школу №49 Руководство и учителя 49-й...

«Обмен опытом»: делегация из Судака посетила владимирскую школу №49Руководство и учителя 49-й школы города Владимира поделились опытом со своими крымскими коллегами. Подробности визита в областной центр делегации из Судака в нашем сюжете.Этот совместный флешмоб учащихся 49-й школы и представителей делегации из Судака символизирует историческое воссоединение Крыма с Россией в 2014-м году.Удивительное совпадение - Евгения Ображей, еще несколько лет назад в этих стенах учила детей истории и обществознанию. Теперь заведует методической службой городского округа Судак. Педагогический опыт бывших коллег считает уникальным.Евгения Ображей, руководитель методической службы городского округа Судак (Крым):- Мы работаем по единым стандартам, учебный процесс везде одинаков, но опыт 49-й школы - он уникален. Это новая школа, у нее много возможностей, много интересных идей, и мы готовы у них учиться.Эта экспозиция наглядно демонстрирует значение Крыма для России. Школьники, которые так любят современные гаджеты, перейдя по ссылке или кьюар-коду на стене, - могут получить полную историческую справку о строительстве Крымского моста и других культурно - социально значимых объектах полуострова.Наталья Толпыго, заместитель директора по воспитательной работе школы №49 г. Владимира:- Программа, благодаря которой более 100 тысяч молодых людей смогли увидеть уникальные места нашей страны и познакомиться с теми достижениями, которые предлагает нам наша любимая родина.Опыт 49-й школы по праву можно считать уникальным, - говорит ее директор - Светлана Подшибякина. В этом году они победили во Всероссийском конкурсе школьных пространств "Движение Первых". Главным призом стала мебель, которая гармонично дополнила интерьер образовательного учреждения.Светлана Подшибякина, директор школы №49 г. Владимира:- Мы стали лучшей школой в ЦФО в этом году по образовательным пространствам, вот этим мы обязательно поделимся с коллегами. Расскажем, что это такое, проговорим про этот конкурс, мы покажем наших ребят.Гостей из Крыма интересовал не только опыт работы образовательных учреждений города, но и организация обучения на дому, формирование групп в детских садах для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также работа с одаренными детьми. В рамках визита крымская делегация также посетила владимирский детсад №13 и детский оздоровительно-образовательный социально-педагогический центр.Наталья Борисюк, начальник отдела образования администрации г. Судак (Крым):- Мы работаем в образовании, и образование - это такая сфера, которая предполагает общение. Общение - это развитие, и для того, чтобы быть в курсе всех событий большой нашей страны, естественно, - нам нужно с кем-то общаться.Делегация из Судака высоко оценила организацию учебного процесса в 49-й школе. Учителя и чиновники договорились, что следующая встреча пройдет уже на территории Крыма.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев "Вести-Владимир".