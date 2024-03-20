Ни слова о ходе восстановления драмтеатра во Владимире. Такой итог можно подвести докладу регионального министра культуры. Ольга Демина приняла участие на заседании Совета по культуре и

Ни слова о ходе восстановления драмтеатра во Владимире. Такой итог можно подвести докладу регионального министра культуры. Ольга Демина приняла участие на заседании Совета по культуре и искусству при губернаторе области. Всего ее выступление длилось ровно 30 минут. Но за это время глава профильного министерства решила обойти стороной тему ремонта одного из главных культурных учреждений области.