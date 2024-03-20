Прощание с Заслуженным артистом Российской Федерации Артемом Маркиным состоится в Центре...

Прощание с Заслуженным артистом Российской Федерации Артемом Маркиным состоится в Центре классической музыкиКак стало известно, прощание с Артемом Эдуардовичем Маркиным состоится в пятницу - 22 марта в 10:30 - в зале Центра классической музыки (на улице Большой Московской, 28) во Владимире.Напомним, главный дирижер Владимирского губернаторского симфонического оркестра, Заслуженный артист Российской Федерации Артем Маркин скончался на 55-м году жизни после продолжительной болезни в Москве.Фото: https://t.me/c_160021090_1