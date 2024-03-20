Жители села Новоалександрово Суздальского района живут практически без воды. По разным оценкам сельчан, от трех до двадцати лет идет борьба с плохим водоснабжением и водоотведением. Воду

Жители села Новоалександрово Суздальского района живут практически без воды. По разным оценкам сельчан, от трех до двадцати лет идет борьба с плохим водоснабжением и водоотведением. Воду или просто отключают, или течет она цвета апельсинового сока. Причем с “мякотью”. Естественно, фильтры не справляются с очищением воды хотя бы до приемлемого уровня. Ржавый цвет жители видят, как