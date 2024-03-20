«Редкая птица»: в Гороховце замечена длиннохвостая неясыть В Гороховце замечена редкая птица -...

«Редкая птица»: в Гороховце замечена длиннохвостая неясытьВ Гороховце замечена редкая птица - снимками длиннохвостой неясыти делятся в региональной Госохотинспекции.Пернатая красавица была замечена на окне одной местной организации. Как стало ясно позднее - там она пряталась от ворон. Они не давали неясыти улететь. Ей пришлось до вечера просидеть на дереве, после чего она все же смогла полететь по своим делам.Читайте также:Как содержат сплюшек-отказников в киржачском Центре помощи птицам "Воронье гнездо"?«Сейчас вылетит птичка»: орнитолог из Владимирской области рассказала о сезоне кольцевания и показала портреты пернатыхВладимирский фотограф Владислав Тябин "поймал" в свой объектив ушастую сову