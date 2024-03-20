32 ребенка пострадали в ДТП во Владимирской области с начала 2024 года.

С начала 2024 года на территории Владимирской области произошли серьезные аварии на дорогах, в результате которых пострадали 32 детей, один случай унёс жизнь. Эти статистические данные были представлены в среду, 20 марта, пресс-службой регионального Управления Госавтоинспекции.Следует отметить, что количество ДТП в регионе за это время выросло на 57,9%, а количество пострадавших детей увеличилось на 52,4%. В связи с этим было принято решение о проведении полицейскими специальных рейдов. Мероприятия будут проходить в столице области до конца марта, а ближайший такой рейд запланирован на 21 марта во фрунзенском районе.