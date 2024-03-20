Прощание с главным дирижером Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Артемом Маркиным пройдет в пятницу, 22 марта, в 10:30 в зале Центра классической музыки. Адрес – улица

Прощание с главным дирижером Владимирского Губернаторского симфонического оркестра Артемом Маркиным пройдет в пятницу, 22 марта, в 10:30 в зале Центра классической музыки. Адрес – улица Большая Московская, 28. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Артема Маркина не стало 19 марта. он умер в столичной больнице. Источник «6 канала» сообщил, что у Артема Эдуардовича диагностировали