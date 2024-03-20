Смотрите Вести в 14:30: во Владимирской области стартовал региональный этап чемпионата...

Смотрите "Вести" в 14:30: во Владимирской области стартовал региональный этап чемпионата "Профессионалы"Обмен опытом- В честь 10-летия воссоединения Крыма с Россией делегация из Судака посетила образовательные учреждения Владимира.Памяти Маэстро- Горькая утрата для Владимирской области и всей российской культуры. На 55-м году жизни не стало дирижёра Владимирского губернаторского симфонического оркестра Артёма Маркина.Будущие кадры- Здесь за победу соревнуются больше тысячи молодых специалистов. Во Владимирской области стартовал региональный этап чемпионата "Профессионалы".