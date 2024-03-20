В столице продолжат совершенствовать систему профильного образования.

В столице продолжат совершенствовать систему профильного образования.Мэр Москвы Сергей Собянин в своем рассказал о планах развития образования в столице. По его словам, одним из приоритетов станет совершенствование системы профильного и предпрофессионального образования."Сегодня в более чем 70% столичных школ уже есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа– и ИТ-классы", – отметил градоначальник.Также продолжится развитие Московской электронной школы (МЭШ). На платформе зарегистрированы более трех миллионов учителей, учащихся и их родителей. Сервисом пользуются более 4,5 миллиона раз в день, уточнил Собянин.Столичные колледжи продолжат модернизировать под требования работодателей. В учреждениях среднего профессионального образования дополнительно создадут 19 тысяч бюджетных мест."Кроме того, запустим программу по капитальному ремонту московских школ — в 2024-м работы начнутся в 50 зданиях", – рассказал Собянин.Ранее мэр , что для школьников создали 42 виртуальные лаборатории в "Московской электронной школе" (МЭШ). Они позволяют проводить и повторять эксперименты онлайн.