Специалисты рассказали владимирцам, как с помощью питания улучшить качество сна Ведущий эксперт...

Специалисты рассказали владимирцам, как с помощью питания улучшить качество снаВедущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина рассказала, как с помощью питания наладить сон.Сон — это важный и сложный биологический процесс, важный для восстановления организма. Физическая активность, психическое здоровье и когнитивные способности напрямую зависят от количества и качества сна.Разберемся, почему сон может прерываться?Причины — разные. Например, ночной режим работы, наличие заболеваний или прием лекарственных препаратов. К слову, гаджеты также мешают выработке мелатонина — гормона сна. Поэтому большинство экспертов рекомендуют убирать их за 2-3 часа до того, человек отправится спать.Помимо этого, сон сильно зависит от циркадного ритма, поэтому «засиживаться допоздна» - вредная привычка. Врачи отмечают: лучше всего ложиться спать до 22:00 и без телефона.Так как же все-таки улучшить свой сон?В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» дали краткие рекомендации:- Наладить распорядок дня: просыпаться и ложиться спать примерно в одно и то же время;- В течение дня уделять время физической активности;- Ограничить курение, прием алкоголя, не переедать перед сном;- Проводить расслабляющие процедуры перед сном: полежать в ванне, почитать книгу, послушать спокойную музыку;- Установить температурный режим в спальне так, чтобы ощущалась приятная прохлада;- Исключить сон в дневное время;- Выключить гаджеты и телевизор за два часа до сна;- Питаться правильно и по режиму.А теперь вернемся к главной теме: что нужно есть, чтобы хорошо спать?Специалисты рекомендуют ужинать за 2-3 часа до сна, чтобы пища усвоилась, и не было дискомфорта. Шоколад, чай и все продукты, содержащие кофеин, не рекомендуется употреблять во второй половине дня.Помимо этого, эксперты отмечают полезность средиземноморской диеты. В ее состав входят свежие овощи и фрукты, злаковые, бобовые, орехи, оливковое масло, молочные продукты, рыба и птица. Эти продукты содержат мелатонин, серотонин и витамин D. Рыба, особенно морская, - богата омега-3 жирными кислотами. А дуэт солнечного витамина и омега-3 как раз участвует в регуляции серотонина и может улучшить сон.Свежая вишня и виноград также содержат мелатонин. В целом, - любые ягоды помогать уснуть, благодаря высокому содержанию антиоксидантов и фолиевой кислоты.Аминокислота триптофан, необходимая для синтеза гормона сна, в достатке содержится в твердых сырах, твороге, орехах, овсяной каше.Таким образом, употребляя эти блюда в течение дня (за исключением времени перед сном), и при этом не переедая, - вы значительно улучшите качество сна.В случае, если чувство голода одолевает после раннего ужина, - можно выпить кефир или съесть нежирный йогурт, - без добавления сахара. Можно также выпить успокаивающие напитки, например, травяные чаи.Читайте также:Специалисты назвали владимирцам самые полезные продукты для работы сердцаВладимирцам рассказали, почему не стоит добавлять молоко в кофеВладимирцам рассказали, почему ходьба снижает риск смерти на 39%Фото: freepik.com