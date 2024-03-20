В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась выставка (в минувшую пятницу прошла ее презентация), приуроченная к отмечаемому в этом году 500-летию основания Новодевичьего монастыря.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» открылась выставка (в минувшую пятницу прошла ее презентация), приуроченная к отмечаемому в этом году 500-летию основания Новодевичьего монастыря. Два исторических места связывает целая череда событий.На юго-западе Москвы монастырь-форпост от крымских набегов заложил Василий III, основавший и Александровскую слободу. Время строительства Новодевичьего монастыря совпадает с бракоразводным процессом великого князя с первой женой - Соломонией Сабуровой. Некоторые исследователи полагают, что он был специально построен для великой княгини. А решение о разводе с супругой князь, как считают историки, объявил в Слободе.Сын Василия III Иван IV, целых 17 лет управлявший страной из Александровской слободы, крестит в 1549 г. в Новодевичьем монастыре своего первого ребенка – дочь Анну. Через год царевна умерла и была похоронена там же, в усыпальнице Смоленского собора.В 1564 г. здесь торжественно, в присутствии царского двора, состоялось пострижение в монахини княгини Иулиании Палецкой, вдовы Юрия, брата Ивана Грозного (как и Елены Шереметевой, третьей жены его сына Ивана, скончавшегося в Слободе в 1581 г). Монастырь традиционно становится местом принятия пострига супруг, мужья которых (выходцы из знатных княжеских и боярских семей) попали под молот опричнины. Также же в Смоленском соборе 28 июля 1568 г. отслужил свою последнюю перед опалой службу противник опричнины митрополит Филипп (Колычев).Все эти интересные параллели образно прослеживаются на новой выставке, в которую гармонично вписываются культовые предметы и высокохудожественные изделия декоративно-прикладного искусства православной тематики из коллекции музея-заповедника.Как сказала научный сотрудник музея-заповедника Елена Лихонина: «Казалось бы, какая связь между названием подготовленной ГИМом передвижной фотовыставки «Великий Русский Северный Путь» и Новодевичьим монастырем? Но она есть. От его стен этот исторический паломнический и торговый путь русского народа и начинался. Он проходил в том числе через Александровскую слободу и заканчивался на Соловках. И в проекте, кроме нашего музея, участвуют другие площадки маршрута - Сергиев Посад, Ярославль, Рыбинск, Вологда и Каргополь. На стендах в музейном выставочном пространстве представлены фотографии прекрасного архитектурного ансамбля Новодевичьего монастыря и карта всего пути. Кроме Рюриковичей на выставке представлены и Романовы. Представители царской династии опекали монастырь, но они же были ктиторами и Успенского монастыря, основанного в Александровской слободе. Таким образом высокий статус бывшей царской резиденции поддерживался еще определенное время».Идет Великий пост – самое время познакомиться с богатой духовной историей нашего края и Отечества.