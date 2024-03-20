Об этом сообщают в пресс-службе Правительства региона.

В финал Межрегионального конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца» вышли 33 представителя Владимирской области. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства региона.Состязание проводится во второй раз. В этом сезоне было подано 142 заявки, из которых было одобрено лишь 103. Скоро будут определены итоги гастрономического конкурса.Так, во Владимирской области 11-12 апреля начнётся Мастерская сувенира, которая продлится две недели. Тогда-то и будут объявлены победители.