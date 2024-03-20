В Коврове 5 человек спасено и 20 эвакуировано при пожаре в многоквартирном доме. По информации...

В Коврове 5 человек спасено и 20 эвакуировано при пожаре в многоквартирном доме.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, 20 марта в 11:01 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме №7 (на улице Машиностроителей). Предварительная площадь возгорания - 15 квадратных метров.Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, удалось спасти 5 человек.Всего из здания было эвакуировано 20 человек, включая 3 детей.На месте происшествия работали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.Несмотря на то, что пострадавшие получили отравление угарным газом, госпитализация не потребовалась.По предварительной информации, рассматриваются две основные причины возникновения пожара: возможный аварийный режим работы электросети и неосторожное обращение с огнём.Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области