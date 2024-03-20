В Коврове 5 человек спасено и 20 эвакуировано при пожаре в многоквартирном доме.
По информации...
В Коврове 5 человек спасено и 20 эвакуировано при пожаре в многоквартирном доме.
По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, 20 марта в 11:01 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме №7 (на улице Машиностроителей). Предварительная площадь возгорания - 15 квадратных метров.
Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС, удалось спасти 5 человек.
Всего из здания было эвакуировано 20 человек, включая 3 детей.
На месте происшествия работали 5 единиц техники и 18 человек личного состава.
Несмотря на то, что пострадавшие получили отравление угарным газом, госпитализация не потребовалась.
По предварительной информации, рассматриваются две основные причины возникновения пожара: возможный аварийный режим работы электросети и неосторожное обращение с огнём.
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области