В середине марта этого года полиция и ФСБ задержали 37-летнего производителя наркотиков. Он употреблял запрещенные вещества и изготавливал мефедрон в своем гараже. В УФСБ поделились

В середине марта этого года полиция и ФСБ задержали 37-летнего производителя наркотиков. Он употреблял запрещенные вещества и изготавливал мефедрон в своем гараже. В УФСБ поделились оперативными кадрами задержания. Силовики постучали в гараж и приказали подозреваемому выйти и лечь на землю лицом в пол, а затем застегнули на нем наручники. Посмотреть видео можно в нашей группе