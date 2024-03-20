Во Владимирском областном суде утвердили новые правила пребывания посетителей. Помимо очевидных причин для отказа в проходе в здание, например, опьянения, есть и новые, например, одежда с

Во Владимирском областном суде утвердили новые правила пребывания посетителей. Помимо очевидных причин для отказа в проходе в здание, например, опьянения, есть и новые, например, одежда с оскорбительными надписями. Правила пребывания посетителей опубликовали на сайте суда. Согласно документу, основаниями для отказа в допуске в здание являются: прибытие в суд лиц, имеющих внешний вид, не отвечающий санитарно-гигиеническим