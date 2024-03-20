Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Владимирской области.

В посёлке Лукново Вязниковского района трое подростков похитили и избили своего 17-летнего знакомого. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Владимирской области.Сейчас межрайонным надзорным ведомством проводится проверка по поводу нарушения прав юноши. На данный момент известно, что 16 марта трое жителей посёлка Никологоры, двоим из которых нет и 18 лет, похитили потерпевшего, а после неоднократно били.На них сейчас заведено уголовное дело по статье 126. Все фигуранты задержаны и заключены под стражу.