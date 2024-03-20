В Судогде вынесен приговор местному жителю, убившему свою приятельницу из-за ревности. По...

В Судогде вынесен приговор местному жителю, убившему свою приятельницу из-за ревности.По информации пресс-службы региональной прокуратуры, Судогодским районным судом вынесен приговор в отношении 39-летнего местного жителя.Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).Установлено, что в июле 2023 года мужчина находился в поселке Головино в гостях у приятельницы, с которой распивал спиртные напитки.В это время женщине позвонил её знакомый. И осужденному эту не понравилось.В ярости мужчине разбил её телефон, а затем нанёс удары руками и ногой по голове.Утром мужчина покинул дом и ушёл к своему знакомому, с которым продолжил распивать спиртное.Двумя днями позже мать потерпевшей забеспокоилась из-за того, что та не отвечала на телефонные звонки, и, придя к дочери домой, обнаружила её тело без признаков жизни.Осужденный, узнав, что его приятельница скончалась, испугался, и уехал во Владимир. Правда, вскоре был задержан.Приговором суда виновному назначено 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.В данный момент приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com