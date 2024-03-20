Женщина из Судогодского района умерла после того, знакомый ее избил. Мужчина, узнав о смерти подруги, сбежал во Владимир. За преступление тиран отправится на 6,5 лет в колонию строгого режима,

Женщина из Судогодского района умерла после того, знакомый ее избил. Мужчина, узнав о смерти подруги, сбежал во Владимир. За преступление тиран отправится на 6,5 лет в колонию строгого режима, рассказали в пресс-службе прокуратуры. Трагедия произошла 28 июля прошлого года. 39-летний мужчина был в доме женщины в поселке Головино. Пара планировала вместе пить алкоголь. Вдруг хозяйке