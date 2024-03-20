Женщина из Судогодского района умерла после того, знакомый ее избил. Мужчина, узнав о смерти подруги, сбежал во Владимир. За преступление тиран отправится на 6,5 лет в колонию строгого режима,
<a href="https://33live.ru/novosti/20-03-2024-v-sudogodskom-rajone-zhenshhina-umerla-posle-togo-kak-ee-izbil-znakomyj.html" target="_blank">В Судогодском районе женщина умерла после того, как ее избил знакомый</a> - Женщина из Судогодского района умерла после того, знакомый ее избил. Мужчина, узнав о смерти подруги, сбежал во Владимир. За преступление тиран отправится на 6,5 лет в колонию строгого режима,
[url=https://33live.ru/novosti/20-03-2024-v-sudogodskom-rajone-zhenshhina-umerla-posle-togo-kak-ee-izbil-znakomyj.html]В Судогодском районе женщина умерла после того, как ее избил знакомый[/url] - Женщина из Судогодского района умерла после того, знакомый ее избил. Мужчина, узнав о смерти подруги, сбежал во Владимир. За преступление тиран отправится на 6,5 лет в колонию строгого режима,