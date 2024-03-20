В Вязниках идет строительство Центра культурного развития. Уже готовы монолитный каркас здания, стены и перегородки, рассказали в пресс-службе правительства. Сейчас проводится прокладка

В Вязниках идет строительство Центра культурного развития. Уже готовы монолитный каркас здания, стены и перегородки, рассказали в пресс-службе правительства. Сейчас проводится прокладка коммуникации и сборка металлоконструкции для кровли. Рабочие начинают монтаж навесного фасада и установку окон с витражами. Также уже начаты работы по внутренней отделке помещений. Центр строят в микрорайоне Толмачево. Стройка началась летом, завершить