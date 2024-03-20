В Вязниковском районе подростки жестоко избили 17-летнего парня. Молодого человека катали в багажники, били руками, ногами и битой. Сейчас он находится в больнице. В преступлении

В Вязниковском районе подростки жестоко избили 17-летнего парня. Молодого человека катали в багажники, били руками, ногами и битой. Сейчас он находится в больнице. В преступлении подозреваются двое подростков и 19-летний местный житель. Как сообщили в Следкоме, компания испытывала неприязнь к пострадавшему, но полностью причины конфликта пока не ясны – их предстоит выяснить. 16 марта молодые