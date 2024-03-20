Снег уже активно тает, а скульптуры из него все еще умудряются лепить. Александр Акатов из Юрьев-Польского вместе с учениками школы №2 слепил фигуру, посвященную дружбе народов мира. Об этом

Снег уже активно тает, а скульптуры из него все еще умудряются лепить. Александр Акатов из Юрьев-Польского вместе с учениками школы №2 слепил фигуру, посвященную дружбе народов мира. Об этом скульптур рассказал в своих соцсетях. Деталей слишком много делать не стали, поскольку из-за плюсовой температуры творение уже скоро растает. Александр ранее лепил из снега самые разные