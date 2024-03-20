Владимирцам назвали продукты, улучшающие настроение Если апатия и тоска знакомы вам не понаслышке...

Владимирцам назвали продукты, улучшающие настроениеЕсли апатия и тоска знакомы вам не понаслышке , - не отчаивайтесь. Исправить ситуацию и повысить свой уровень счастья поможет определенное питание. В проекте Роспотребнадзора «Здоровое питание» перечислили полезную еду, которая поможет, если вы загрустили.Гормоны серотонин и дофамин являются источниками приятных ощущений и радости. Для того, чтобы активизировать их выработку организмом, необходимы специфические аминокислоты (в частности, триптофан), витамины, углеводы, микроэлементы (особенно магний и цинк). Разберемся, в чем они содержатся.Фрукты и овощи с ярким окрасомОвощи и фрукты, именно яркого цвета, - содержат в себе огромное количество веществ, способствующих синтезу серотонина. Особенно они богаты витаминами. Эксперты советуют включить в свой рацион свеклу, цитрусовые, тыкву, персики, абрикосы, перец и морковь.БананыИзвестные «антидепрессанты». В бананах содержится алкалоид харман, вызывающий эйфорию. Помимо этого, в них много витамина В6, без которого серотонин синтезироваться не будет.ОрехиСтресс — проблема многих людей, а с ним радость «не дружит». Орехи снижают нервное напряжение, благодаря содержащимся в них мононенасыщенных жирных кислот и витамина Е. Такой союз оказывает успокаивающее воздействие на организм.РыбаСпециалисты отмечают: рыба оказывает положительное воздействие на организм. Это один из наиболее полезных продуктов для улучшения синтеза серотонина. Кроме того, в ней содержится много витаминов D и В6, а также необходимые организму кислоты.СырыЭтот продукт настолько разнообразен, что на любой вкус найдется подходящий сыр. В нем содержится очень много витаминов и жирных кислот. Употребление сыра на ужин за несколько часов до отдыха способствует крепкому полноценному сну, который сам по себе является залогом здоровья и хорошего настроения.Какао и шоколадВсе мы знаем, что вкусная конфета с чаем повышает настроение. Бодрящее воздействие шоколада и какао обусловлено наличием в этих продуктах триптофана и кофеина. Первый снимает напряжение и стресс, второй - придает энергию. Главное - знать меру.Фото: freepik.com