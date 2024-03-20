Владимирцам предлагают выбрать городские объекты для благоустройства Жители Владимирской области...

Владимирцам предлагают выбрать городские объекты для благоустройстваЖители Владимирской области выбирают объекты, которые, по их мнению, нужно преобразить. Стартовало голосование в рамках проекта "Комфортная городская среда".Так, например, жителям областного центра предлагают на выбор 10 объектов. Среди них сквер на улице Никитской, сквер на Никитина, скверы в районе 20-го и 12-го домов по проспекту Строителей и другие объекты.Места, которые наберут больше всего голосов, будут благоустроены в 2025 году. Отдать свой голос можно на сайте 33.городсреда.ру.Читайте также:На благоустройство парка имени 950-летия Суздаля выделят 44 миллиона рублейКакие новые масштабные проекты появятся в городах Владимирской области в ближайшее время?Как стать волонтером Всероссийского голосования за объекты благоустройства во Владимирской области?