Владимирцы стали чаще страховать жизнь и авто Так, например, по договорам страхования,...

Владимирцы стали чаще страховать жизнь и автоТак, например, по договорам страхования, заключенным в 2023-м году, жителям региона выплатили более 4 миллиардов рублей - это на 21 процент больше, чем годом ранее.Данные приводит владимирское отделение Банка России. Драйверами роста рынка стали все основные виды страхования жизни (инвестиционное, накопительное и кредитное).Вырос и рынок ДМС - на 7 процентов.Увеличился и спрос на страхование автокаско - за год почти в два раза. Это связано с ростом объемов продаж новых машин и расширением актокредитования, - говорят специалисты.Читайте также:Как краткосрочный полис ОСАГО может пригодиться владимирцам?Жительница Владимира ударилась в автобусе. Можно ли получить страховку в результате травмы в общественном транспорте?