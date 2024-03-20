Владимирцы стали чаще страховать жизнь и авто
Так, например, по договорам страхования,...
Владимирцы стали чаще страховать жизнь и авто
Так, например, по договорам страхования, заключенным в 2023-м году, жителям региона выплатили более 4 миллиардов рублей - это на 21 процент больше, чем годом ранее.
Данные приводит владимирское отделение Банка России. Драйверами роста рынка стали все основные виды страхования жизни (инвестиционное, накопительное и кредитное).
Вырос и рынок ДМС - на 7 процентов.
Увеличился и спрос на страхование автокаско - за год почти в два раза. Это связано с ростом объемов продаж новых машин и расширением актокредитования, - говорят специалисты.
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