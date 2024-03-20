Акция проводится уже 5 раз подряд.

Вот уже пятый год подряд Владимирская область будет участвовать в международной акции «Сад памяти». Это массовые акции высаживания деревьев, которые стали возможны благодаря нацпроекту. Акция проводится в мае, когда приживаемость саженцев наиболее высокая.Цель - высадить 27 миллионов деревьев, что символизирует память о погибших великой отечественной войны. В этом году отмечаются 80 лет снятия блокады Ленинграда и освобождения ряда городов, таких как Великий Новгород, Минск, Брест, Одесса и другие. И «Сад памяти» - это движение, которое объединяет сотни тысяч небезразличных жителей России и всего мира.