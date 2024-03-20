Об этом написали представители администрации города у себя в телеграм-канале.

Владимирских автовладельцев просят убрать транспорт с улиц для очистки дорог. Об этом написали представители администрации города у себя в телеграм-канале.Спецтранспорт будет работать с 20:00 до 7:00. Чтобы не мешать ему, требуется убрать автомобили со следующих улиц:Проспект Ленина, от ул. Верхняя Дуброва;Ул. Мира (газон);Ул. Семашко, от ул. Дзержинского до ул. Стрелецкая;Ул. Соколова-Соколенка, от ул. Комиссарова до Федеральной а/д М7 и обратно (с тротуаром);Ул. Комиссарова, от ул. Соколова-Соколенка до Суздальского проспекта.