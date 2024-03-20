Учительница биологии Елена Безукладнова из средней школы №36 умерла в возрасте 61 года. Педагога не стало 18 марта 2024 года, рассказали сотрудники учебного заведения в соцсетях. Она проработала

Учительница биологии Елена Безукладнова из средней школы №36 умерла в возрасте 61 года. Педагога не стало 18 марта 2024 года, рассказали сотрудники учебного заведения в соцсетях. Она проработала в школе почти 40 лет, воспитав не одну сотню школьников. Те, кто знали Елену, говорят о ней как о спокойном, внимательном и доброжелательном человеке: Соболезнования родным и