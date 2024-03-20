Во Владимире врачи ОДКБ спасли жизнь девочке-подростку с красной волчанкой. Об этом случае...

Во Владимире врачи ОДКБ спасли жизнь девочке-подростку с красной волчанкой.Об этом случае рассказали специалисты Областной детской клинической больницы в официальном сообществе Вконтакте ОДКБ.Редкое заболевание — красную волчанку — диагностировали у подростка владимирские врачи.16-летняя девочка поступила в педиатрическое отделение с жалобами на повышение температуры до 39 С в течение 10 дней, слабость, недомогание, боли в мышцах и суставах.Ревматолог ОДКБ после осмотра подростка заподозрил красную волчанку.Важно: Системная красная волчанка (СКВ) - системное аутоиммунное ревматическое заболевание. Заболеваемость СКВ колеблется в пределах 4-250 случаев на 100 000 населения в год. Пик заболеваемости приходится на возраст 15-25 лет. Повреждение тканей при СКВ, вызванное аутоантителами, может происходить в почках, сердце, сосудах, центральной нервной системе (ЦНС), коже, легких, мышцах и суставах.Во время обследования врачи выяснили, что волчанка осложнила выявленное во время ультразвукового исследования сердца серьезное проявление заболевания - гидроперикард - избыточное скопление жидкости в около сердечной сумке, которое может угрожать острой тампонадой и остановкой сердца.Ребенок был немедленно переведен в отделение реанимации на суточный мониторинг.Несмотря на проводимое лечение, тяжесть состояния нарастала и самочувствие девочки ухудшалось.Из-за большого объема жидкости в околосердечной сумке, ее нельзя было перевезти в Федеральный центр Москвы, где её были готовы принять.Консилиумом врачей было принято решение, провести пункцию сердечной сумки под контролем датчика УЗИ. Пункцию провел Нодари Зурбаев, доктор медицинских наук, детский хирург, нач. мед по хирургической части ГБУЗ ВО ОДКБ.Состояние девочки было стабилизировано. На следующий день на реанимобиле, в сопровождении врача высшей категории, заведующего отделения реанимации ОДКБ Олега Милованова, девочка была доставлена благополучно в город Москву в ФНКЦ детей и подростков ФМБА России, где диагноз СКВ был подтвержден.Сообщается, что на фоне проводимого лечения в настоящее время состояние ребенка значительно улучшилась.Фото: https://vk.com/odkb33_soobshestvo