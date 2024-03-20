Во Владимирской области для контроля за вскрытием крупных рек установили 5 гидропостов на...

Во Владимирской области для контроля за вскрытием крупных рек установили 5 гидропостов на Клязьме.Как стало известно, Владимирский филиал Росгидромета выставил 5 гидропостов на реке Клязьме.Где именно? В районе Владимира, Старые Мытищи, Вязников, Коврова, поселка Галицы Гороховецкого района. Еще один пост установлен на реке Оке в районе Мурома.Отмечается, что данные установки важны для контроля за вскрытием крупных рек.В этом году ожидается большое половодье. Активная фаза таяния снега и подъема рек прогнозируется не позднее второй декады апреля.По информации «Владупрадора», высота снежного покрова на территории Владимирской области местами приблизилась к историческому максимуму 2001 года – 79 см.К весеннему паводку готовятся и дорожники Владимирской области. Основные разрушения дорожного покрытия могут произойти в период весенней распутицы.Как мы уже сообщали ранее, по предварительным данным, в зону подтопления могут попасть 28 участков региональной сети дорог. 8 - в Петушинском районе, по 4 - в Вязниковском и Муромском, по 3 - в Собинском и Суздальском.Фото: Архив ГТРК «Владимир»