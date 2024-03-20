Домики на колесах (кемперы), которые умеют не только ездить, но и плавать – такое новшество планируют опробовать в регионе. Об этом сообщил Александр Авдеев в соцсетях. Из телеграм-канала

Домики на колесах (кемперы), которые умеют не только ездить, но и плавать – такое новшество планируют опробовать в регионе. Об этом сообщил Александр Авдеев в соцсетях. Из телеграм-канала “Авдеев. О важном” Таких амфибий пока нет ни у кого в России. «Кепминг» на воде может стать загородной дачей или речной яхтой с рыбалкой прямо из гостиной.