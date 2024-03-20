Аварийный дом в Кольчугино попал под внимание прокуратуры Владимирской области.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, аварийный дом в Кольчугино на улице Пархоменко должны скоро снести. При проверке его состояния выяснилось, что препятствия и ограждение прохода внутрь отсутствуют.Сейчас дом стоит с выбитыми дверями и разбитыми окнами, попасть туда может любой желающий. Проверка также выявила то, что обрушение конструкции вполне вероятно. Сотрудники прокуратуры через суд добились обязательства администрации закрыть доступ и снести аварийное строение.