Такое решение вынес Владимирский арбитражный суд.

Храм Покрова на Нерли епархия отремонтирует лишь после решения суда. Такое решение вынес Владимирский арбитражный суд. Русской православной церкви уже выданы указания на проведении реставрации. Окончить работы планируется до конца 2027 года.Всё началось с того, что 12 лет назад Владимирская митрополия подписала обязательство. По нему она должна была разработать проект по ремонту церкви, а также благоустраивать территорию, но за эти годы РПЦ ничего не сделала.Лишь после жалоб общественников в 2020 году начались проверки по состоянию храма. Стало задокументировано, что фундамент уже начал разрушаться. В связи с этим Управление Министерства культуры по ЦФО потребовало у епархии провести ремонт, но РПЦ с этим не согласилась.Ситуацию пришлось брать в свои руки. Минкультуры подало в суд на митрополию, теперь русской православной церкви придётся соглашаться с условиями властей.