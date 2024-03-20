За два месяца на владимирских дорогах пострадали в авариях 32 ребенка 32 ребенка пострадали в ДТП...

За два месяца на владимирских дорогах пострадали в авариях 32 ребенка32 ребенка пострадали в ДТП и один погиб. Такова статистика происшествий на владимирских дорогах за первые 2 месяца этого года.В прошедшем году в регионе на пешеходных переходах установили 60 лежачих полицейских. В конце марта инспекторы обучат дошколят и школьников азам ПДД , вручат им листовки и светоотражающие аксессуары. Также встретятся с родителями и обсудят поведение детей на дорогах. Отдельное внимание уделят безопасности в салоне автомобиля.Артур Амосов, начальник УГИБДД УМВД России по Владимирской области:- Проведем массовые проверки транспортных средств по контролю за соблюдением водителями правил перевозки детей. В первую очередь, для того, чтобы дети перевозились в удерживающих устройствах.