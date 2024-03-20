Мэрия Владимира уже заказала проектировку близлежащей территории.

За счёт государственного лесного фонда и ближайших садовых участков будет расширен аэропорт «Семязино». Мэрия Владимира уже заказала проектировку близлежащей территории.Чтобы модернизировать воздушный вокзал, власти начали готовиться ещё в 2023 году. На своём выступлении Александр Авдеев высказал в Совете Росавиации своё предложение удлинить взлётно-посадочные полосы. Губернатор получил добро.По информации «Чеснока», власти отказались раскрывать источники финансирования и любые подробности в принципе, так как информация для ограниченного круга лиц. Также известно, что садоводов с ближайшего СНТ «Полёт» уже выгнали. Причина, как известно, – расширение аэропорта.