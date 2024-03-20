«Заброшка не для подростков»: в Кольчугине взяли на контроль ситуацию с аварийным домом В октябре...

«Заброшка не для подростков»: в Кольчугине взяли на контроль ситуацию с аварийным домомВ октябре 2013 года администрацией Кольчугинского района дом №5 по улице Пархоменко признан аварийным и подлежащим сносу.Сообщается, что проживающих там нет. Оконные блоки выломаны, двери и подвальные секции находятся в открытом состоянии, а стены и кровля частично обрушились.Иными словами, - находиться в таких помещениях опасно для жизни, а наличие посторонних лиц в доме формирует источник пожарной опасности и криминогенной напряжённости.Однако, кроме сигнальной ленты вокруг аварийного здания никаких заградительных барьеров не организовано. Таким образом, при желании граждане, в том числе несовершеннолетние, - могли «спокойно» зайти внутрь.«Решением Кольчугинского городского суда, принятым по иску прокурора, на администрацию Кольчугинского района возложены обязанности осуществить снос аварийного здания, а до момента сноса принять меры, направленные на предотвращение несанкционированного доступа в него.», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области