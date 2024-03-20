Житель села Городищи Юрьев-Польского района заплатит 50 000 рублей за то, что его собака укусила за лицо 14-летнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Юрьев-Польского райсуда. Ребенок

Житель села Городищи Юрьев-Польского района заплатит 50 000 рублей за то, что его собака укусила за лицо 14-летнего ребенка. Об этом рассказали в пресс-службе Юрьев-Польского райсуда. Ребенок гулял рядом со своим домом. В это же время мужчина выгуливал свою собаку без поводка и намордника. Пес бросился на мальчика, который в итоге получил легкие, но повреждения.