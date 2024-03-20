Жителей Владимирской области ожидает противостояние циклона с антициклоном. Существенное повышение...

Жителей Владимирской области ожидает противостояние циклона с антициклоном.Существенное повышение температуры начнется во Владимирской области (в Центральной России) с субботы, когда днем воздух будет прогреваться до +8… 10°C, сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.С 20 марта начнется противостояние антициклона и циклона. В частности, как уточнил Вильфанд, это приведет к тому, что «ночные и дневные температуры будут между собой входить в коллизию - ночные температуры будут такими же, как и дневные, но со знаком минус».21 марта во Владимире (и во Владимирской области) днём ожидается до +8°C тепла. Нас будет радовать солнечная погода.Атмосферное давление — 756 мм ртутного столба. Ветер — юго-западный, 1 метр в секунду.Народный прогноз погоды на 21 марта:«Верба зацвела, но снег не сошел – к теплой погоде»;«Туман в этот день – к утренним заморозкам»;«Петух поет на заборе – к ясной погоде»;«Усиление ветра ночью предвещает потепление в ближайшие дни».Фото: freepik.com