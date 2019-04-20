На севере Москвы задержаны трое сотрудников автозаправки, которые наживались на клиентах, плативших наличными. Как только клиент передавал деньги кассиру, мошенники использовали пластиковые карты, дающие право на 5-процентную скидку с каждого литра бензина, а разницу клали себе в карман.
На севере Москвы задержаны трое сотрудников автозаправки, которые наживались на клиентах, плативших наличными. Как только клиент передавал деньги кассиру, мошенники использовали пластиковые карты, дающие право на 5-процентную скидку с каждого литра бензина, а разницу клали себе в карман.
Ранним утром спецназовцы ФСБ постучали кувалдами сразу в 43 двери. Столь масштабные обыски были проведены в ходе расследования многомиллионного мошенничества с топливными картами.
- Что за клиентская карта, происхождение ее?
- Получали, выдавали, блокировали, Ну, я ими торгую.
- Кому передаете карты?
- Физическим, юридическим лицам передаю.
Речь о корпоративных пластиковых карточках для бензозаправок, которые выпускают процессинговые фирмы по соглашению с топливными компаниями.
"Топливная карта приобретается предприятием с целью оптимизации затрат на топливо. Все дело в том, что при расчете топливными картами на заправке мне не нужно выдавать наличные водителю", — объясняет Павел Баженов, президент Независимого топливного союза.
По версии следствия, водителям карты не доставались, аферисты отдавали их своим сообщникам — операторам АЗС.
"Когда клиенты оплачивали услуги наличными денежными средствами, злоумышленники производили безналичную оплату, используя пластиковые карты различных процессинговых компаний, дающих право на получение 5% скидки на покупку каждого литра бензина, после чего в обход кассы злоумышленники забирали разницу себе", — рассказывает Екатерина Гузь, заместитель начальника пресс-центра ГУ МВД России по Москве.
- За что вас задержали?
- Нашли карты и доставили сюда.
- Просто нашли карты в кармане и доставили?
- Не в кармане, на станции нашли.
Пока полиция вскрывала двери, подозреваемые, как оказалось, спешно уничтожали улики. Разрезанные карточки раскиданы по всей улице. Среди задержанных — сотрудники процессинговых компании и операторы АЗС.
- Якобы мы обналичиваем топливные карты. Мы проводим как положено — наличные за наличные, топливные карты за топливные, банковские карты за банковские.
- Вину не признаете?
- Вину не признаю.
Кроме увесистых пачек наличных оперативникам при обысках удалось обнаружить и черную бухгалтерию.
"Обкрадывали не человека в такой схеме, а обманывается предприятие", — объясняет Павел Баженов, президент Независимого топливного союза.
Как полагают следователи, махинации осуществлялись сразу на сотнях заправок в Москве и области. Общий объем похищенного может достигать сотен миллионов рублей.