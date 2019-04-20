Американская пенсионерка едва не сбила маму с двумя детьми, въехав во внутренний двор ресторана в Калифорнии. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.

Американская пенсионерка едва не сбила маму с двумя детьми, въехав во внутренний двор ресторана в Калифорнии. ДТП попало в объектив камеры наблюдения.Авария произошла утром 15 апреля в округе Напа. Судя по кадрам, мальчик и девочка заметили несущуюся на них машину, поскольку схватились за головы и бросились вслед за мамой.Инцидент обошелся без пострадавших, поскольку за столиками на улице не было посетителей. Сама водитель затруднилась объяснить произошедшее, признав, что потеряла контроль над машиной.