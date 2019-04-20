Телеведущая не стала скрывать, что расстроилась из-за критики Аллы Пугачевой. Лера Кудрявцева заметила, что она вынуждена работать в рамках формата.

Телеведущая не стала скрывать, что расстроилась из-закритики Аллы Пугачевой. Лера Кудрявцева заметила, что она вынуждена работать врамках формата.Звезда решила ответить Примадонне ее же фразой: "Танки грязине боятся!" По словам Леры Кудрявцевой, именно это ей сказала Алла Пугачева, когдаони беседовали о жизни и работе.Телеведущая отметила, что 25 лет занимается журналистикой –это нелегкий труд, который также не всегда бывает приятен. Она добавила,что работает в рамках формата, который соответствует потребностям аудитории."Кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет ужемного лет, дает концерты, получает гонорары. Журналисты же поддерживают интереск ее жизни у публики, и их труд тоже стоит уважать, на мой взгляд", – рассудилаЛера Кудрявцева.Телеведущая отметила, что ей и ее коллегам, работающим напрограмме "Секрет на миллион", очень жаль, что Аллу Пугачеву расстроилпосвященный ей выпуск. Они очень огорчились из-за критики Примадонны."Одного мы в ней не делали точно – не оскорбляли и неунижали. Поэтому, не скрою, меня немного расстроили слова Аллы Борисовны,которую я бесконечно уважаю и люблю с детства. Я конечно же поздравляю ее сюбилеем и буду рада, если мои слова дойдут до ее сердца", – резюмировала .Напомним, недавно Алла Пугачева резко высказалась опрограмме "Секрет на миллион" и ее ведущей. Выпуск был посвящен Примадоннеи стал очень резонансным. "Выскакивает красивая ведущая и как будто в помойкекопается!" – оплевала певица Об этом сообщает .