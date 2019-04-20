Телеведущая не стала скрывать, что расстроилась из-за
критики Аллы Пугачевой. Лера Кудрявцева заметила, что она вынуждена работать в
рамках формата.
Телеведущая не стала скрывать, что расстроилась из-за
критики Аллы Пугачевой. Лера Кудрявцева заметила, что она вынуждена работать в
рамках формата.
Звезда решила ответить Примадонне ее же фразой: "Танки грязи
не боятся!" По словам Леры Кудрявцевой, именно это ей сказала Алла Пугачева, когда
они беседовали о жизни и работе.
Телеведущая отметила, что 25 лет занимается журналистикой –
это нелегкий труд, который также не всегда бывает приятен. Она добавила,
что работает в рамках формата, который соответствует потребностям аудитории.
"Кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже
много лет, дает концерты, получает гонорары. Журналисты же поддерживают интерес
к ее жизни у публики, и их труд тоже стоит уважать, на мой взгляд", – рассудила
Лера Кудрявцева.
Телеведущая отметила, что ей и ее коллегам, работающим на
программе "Секрет на миллион", очень жаль, что Аллу Пугачеву расстроил
посвященный ей выпуск. Они очень огорчились из-за критики Примадонны.
"Одного мы в ней не делали точно – не оскорбляли и не
унижали. Поэтому, не скрою, меня немного расстроили слова Аллы Борисовны,
которую я бесконечно уважаю и люблю с детства. Я конечно же поздравляю ее с
юбилеем и буду рада, если мои слова дойдут до ее сердца", – резюмировала .
Напомним, недавно Алла Пугачева резко высказалась о
программе "Секрет на миллион" и ее ведущей. Выпуск был посвящен Примадонне
и стал очень резонансным. "Выскакивает красивая ведущая и как будто в помойке
копается!" – оплевала певица Об этом сообщает .