Экс-супруга артиста дала опровержение. Елизавета Шевыркова заявила, что не живет с Маратом Башаровым.

Экс-супруга артиста дала опровержение. Елизавета Шевыркова заявила,что не живет с Маратом Башаровым.Бывшая жена знаменитости написала письмоскандально-известному блогеру Лене Миро. Обозревательница опубликоваласообщение Шевырковой в личном ЖЖ."Лена, добрый день! Вчера вышла статья о том, что другМарата дал интервью. При этом ни имени друга, ни фото. Может Марат сам дал этоинтервью? Ведь ему как раз выгодно сохранять видимость семьи. Мы развелись,живем отдельно. Я никакого испытательного срока не давала", – цитируетЕлизавету блогер.Ниже Миро предположила, что именно Марат Башаровраспространяет неправдивую информацию. "Тут само собой напрашиваетсяподозрение, что Маратка стал нерукопожатным, что этот скандал мешает ему вработе, не говоря уж о личной жизни – дур, которые дали б ему разок, больше нет",– рассуждает обозревательница.Напомним, на днях в прессе выступил некий человек,назвавшийся другом артиста. Он рассказал, что Марат Башаров и ЕлизаветаШевыркова все еще живут вместе. Якобы экс-супруги заключили соглашение, покоторому артист обещает содержать семью и отказаться от употребления спиртного.Добавим, что в конце декабря 2018 года тогда еще жена МаратаБашарова попала в больницу со сломанным носом. Елизавета Шевыркова пыталасьскрыть причину обращения в медучреждение. Меж тем брат женщины вскорерассказал, что ее избил пьяный муж. Выяснилось также, что Елизавета бежала издома с маленьким сыном. Чуть позже она подала на развод.ситуацию не комментировал, однако в соцсетяхвыставлял супругу в плохом свете. НазывалШевыркову хищницей и заявлял, что та его шантажировала,угрожая уголовным делом. Якобы актер был вынужден отписать ей московскуюквартиру. Отметим, что эту публикациюпозже удалил.