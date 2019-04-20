Экс-супруга артиста дала опровержение. Елизавета Шевыркова заявила,
что не живет с Маратом Башаровым.
Экс-супруга артиста дала опровержение. Елизавета Шевыркова заявила,
что не живет с Маратом Башаровым.
Бывшая жена знаменитости написала письмо
скандально-известному блогеру Лене Миро. Обозревательница опубликовала
сообщение Шевырковой в личном ЖЖ.
"Лена, добрый день! Вчера вышла статья о том, что друг
Марата дал интервью. При этом ни имени друга, ни фото. Может Марат сам дал это
интервью? Ведь ему как раз выгодно сохранять видимость семьи. Мы развелись,
живем отдельно. Я никакого испытательного срока не давала", – цитирует
Елизавету блогер.
Ниже Миро предположила, что именно Марат Башаров
распространяет неправдивую информацию. "Тут само собой напрашивается
подозрение, что Маратка стал нерукопожатным, что этот скандал мешает ему в
работе, не говоря уж о личной жизни – дур, которые дали б ему разок, больше нет",
– рассуждает обозревательница.
Напомним, на днях в прессе выступил некий человек,
назвавшийся другом артиста. Он рассказал, что Марат Башаров и Елизавета
Шевыркова все еще живут вместе. Якобы экс-супруги заключили соглашение, по
которому артист обещает содержать семью и отказаться от употребления спиртного.
Добавим, что в конце декабря 2018 года тогда еще жена Марата
Башарова попала в больницу со сломанным носом. Елизавета Шевыркова пыталась
скрыть причину обращения в медучреждение. Меж тем брат женщины вскоре
рассказал, что ее избил пьяный муж. Выяснилось также, что Елизавета бежала из
дома с маленьким сыном. Чуть позже она подала на развод.
ситуацию не комментировал, однако в соцсетях
выставлял супругу в плохом свете. Называл
Шевыркову хищницей и заявлял, что та его шантажировала,
угрожая уголовным делом. Якобы актер был вынужден отписать ей московскую
квартиру. Отметим, что эту публикацию
позже удалил.