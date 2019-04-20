Уже через две недели после родов телеведущая вернулась к работе. Регина Тодоренко не была уверена, что поступает правильно, однако муж – певец Влад Топалов ее поддержал.

Уже через две недели после родов телеведущая вернулась кработе. Регина Тодоренко не была уверена, что поступает правильно, однако муж –певец Влад Топалов ее поддержал.Звезда признается, что еще несколько месяцев назад разлука сноворожденным сыном Михаилом для нее была немыслима. Регина Тодоренко оченьхотела вернуться к активной творческой жизни, однако, когда пришло времяненадолго оставить малыша, она потеряла самообладание.Телеведущая отмечает, что в этот непростой момент ее оченьподдержал муж Влад Топалов. Он понял ее переживания и нашел правильные слова.Я рыдала мужу в плечо: "Что же я наделала? Мне нужноотказаться от съемок, я не могу оставить ребенка!" Но ведь можно ребенка неоставлять, а ездить вместе с ним. Я очень благодарна Владу за то, то он сказал:"Работай, ничего страшного не произойдет. Ты не сможешь не работать. А когда тысчастлива, то и вся наша семья тоже счастлива", – рассказала Регина Тодоренко.Знаменитость поведала, что много путешествует с ребенком,берет его с собой на работу. По словам телеведущей, появление Михаила изменило жизньвсей ее семьи. Влад Топалов, например, стал очень сентиментальным, певецпроводит много времени с наследником."Влад очень гордится сыном,играет с ним, уже отправил его на плавание. Он проводит много времени сребенком, даже на съемки ко мне иногда приезжает: "Я должен понянчиться ссыном, бабушки могут отдыхать", – рассказала .Звезда отмечает, что ее супруг является главным кормильцем всемье. Меж тем телеведущая тоже приносит деньги в дом. "Когда муж мне даетденьги, я не противлюсь. Все-таки я женщина! Семью обеспечивает Владислав Михайлович.А я трачу деньги на свое шоу", – отметила в беседе с .