Уже через две недели после родов телеведущая вернулась к
работе. Регина Тодоренко не была уверена, что поступает правильно, однако муж –
певец Влад Топалов ее поддержал.
Уже через две недели после родов телеведущая вернулась к
работе. Регина Тодоренко не была уверена, что поступает правильно, однако муж –
певец Влад Топалов ее поддержал.
Звезда признается, что еще несколько месяцев назад разлука с
новорожденным сыном Михаилом для нее была немыслима. Регина Тодоренко очень
хотела вернуться к активной творческой жизни, однако, когда пришло время
ненадолго оставить малыша, она потеряла самообладание.
Телеведущая отмечает, что в этот непростой момент ее очень
поддержал муж Влад Топалов. Он понял ее переживания и нашел правильные слова.
Я рыдала мужу в плечо: "Что же я наделала? Мне нужно
отказаться от съемок, я не могу оставить ребенка!" Но ведь можно ребенка не
оставлять, а ездить вместе с ним. Я очень благодарна Владу за то, то он сказал:
"Работай, ничего страшного не произойдет. Ты не сможешь не работать. А когда ты
счастлива, то и вся наша семья тоже счастлива", – рассказала Регина Тодоренко.
Знаменитость поведала, что много путешествует с ребенком,
берет его с собой на работу. По словам телеведущей, появление Михаила изменило жизнь
всей ее семьи. Влад Топалов, например, стал очень сентиментальным, певец
проводит много времени с наследником.
"Влад очень гордится сыном,
играет с ним, уже отправил его на плавание. Он проводит много времени с
ребенком, даже на съемки ко мне иногда приезжает: "Я должен понянчиться с
сыном, бабушки могут отдыхать", – рассказала .
Звезда отмечает, что ее супруг является главным кормильцем в
семье. Меж тем телеведущая тоже приносит деньги в дом. "Когда муж мне дает
деньги, я не противлюсь. Все-таки я женщина! Семью обеспечивает Владислав Михайлович.
А я трачу деньги на свое шоу", – отметила в беседе с .