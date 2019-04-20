ЦИК Украины отказалась продлить время голосования на избирательных участках на несколько часов. Ранее главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман обратился с просьбой выборы до 22:30 в связи с праздником Песах.

Центральная избирательная комиссия Украины отказалась продлить время голосования для иудеев.С такой просьбой в ЦИК обратился главный раввин Киева и Украины Моше Реувен Асман. 21 апреля – в день второго тура выборов президента – иудеи будут отмечать Песах, во время которого запрещена какая-либо работа до появления звезд. Поэтому они просили продлить выборы до 22:30, передает ТАСС.Однако глава ЦИК отказал: согласно статье 75 закона "О выборах президента Украины", голосование на участках будут проведены исключительно с 8:00 и до 20:00.Сегодня на стадионе "Олимпийский" в Киеве состоятся дебаты кандидатов в президенты – Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Дебаты покажут 33Live.RuRu и "Россия 24". Начало трансляции – в 19:00 по Москве.