Модерировать дебаты между кандидатами в президенты Украины будут двое ведущих. На сцене Владимира Зеленского этим займется ведущая программы Факты ICTV Елена Фроляк, а на сцене Петра Порошенко - медиа-эксперт Андрей Куликов.

Модерировать дебаты между кандидатами в президенты Украины будут двое ведущих. На сцене Владимира Зеленского этим займется ведущая программы "Факты" ICTV Елена Фроляк, а на сцене Петра Порошенко — медиа-эксперт Андрей Куликов, передает РИА Новости.Дебаты состоятся сегодня в 19 часов на стадионе "Олимпийский" в Киеве. По словам министра молодежи и спорта Игоря Жданова, стадион полностью готов к проведению ответственного мероприятия. Для каждого из кандидатов построена своя сцена. В настоящее время в "Олимпийский" уже начали запускать зрителей. Ожидается, что их будет более 60 тысяч, передает телеканал "Россия 24".По данным интернет-издания "Украинская правда", начнутся дебаты с 5-минутных выступлений каждого из кандидатов. После этого каждый ответит на три вопроса ведущих. Кроме того у них будет по одной минуте, чтобы задать свои вопросы оппоненту, и по пять минут, чтобы ответить на вопрос соперника.